В Днепропетровской обл. на охоте тесть застрелил зятя
В Днепропетровской области тесть по неосторожности выстрелил зятю в спину на охоте. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Днепропетровской области.
В Днепропетровской области тесть по неосторожности выстрелил зятю в спину на охоте. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Днепропетровской области.
По сообщению правоохранителей, в Зеленодольске Днепропетровской области 53-летний пенсионер вместе со своим зятем находились на охоте.
По словам подозреваемого, территория, по которой они шли, была густо покрыта сухим камышом, ружье было снято с предохранителя. В
По версии правоохранителей, выстрел произошел
Ранее в Закарпатской области во время охоты на территории национального природного парка депутат райсовета по неосторожности застрелил майора полиции.