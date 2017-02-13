В Днепропетровской обл. на охоте тесть застрелил зятя

По сообщению правоохранителей, в Зеленодольске Днепропетровской области 53-летний пенсионер вместе со своим зятем находились на охоте.

По словам подозреваемого, территория, по которой они шли, была густо покрыта сухим камышом, ружье было снято с предохранителя. В какой-то момент мужчина споткнулся и произошел выстрел. В результате его 39-летний зять получил ранение в спину. Пострадавшему немедленно вызвали скорую помощь, однако спасти ему жизнь не удалось.

По версии правоохранителей, выстрел произошел из-за неосторожного обращения с заряженным ружьем. А санкция статьи 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее в Закарпатской области во время охоты на территории национального природного парка депутат райсовета по неосторожности застрелил майора полиции.