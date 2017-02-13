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17:38 (мск), источник: Интерфакс

Мощный взрыв произошел на митинге в Пакистане

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — Мощный взрыв произошел во втором по величине городе Пакистана Лахоре, сообщает Associated Press.

Источник: AFP 2016

По данным полиции, в этот момент на месте инцидента проходила акция протеста фармацевтов, которые выступают против новых поправок, касающихся продажи лекарств.

Как сообщает AP, движение Талибан взяло на себя ответственность за взрыв.

Пока неизвестно, сколько людей погибло или пострадало в результате атаки, в ходе которой мотоциклист врезался в толпу протестующих, после чего раздался взрыв.

Комментарии
2
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Для религиозных фанатиков не важен повод и обстоятельства того, где и как они произведут свой теракт. Важен сам факт и возможность посеять как можно больше страха, а для этого все поводы хороши.
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Сергей Саморуков
Подыгрывание религиозности и повышение её градуса неизбежно приведёт к таким фактам . Быть глупым проще , чем умным и образованным ,т.к. для этого ничего делать не надо , а просто верить и всё .
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