Мощный взрыв произошел на митинге в Пакистане

По данным полиции, в этот момент на месте инцидента проходила акция протеста фармацевтов, которые выступают против новых поправок, касающихся продажи лекарств.

Как сообщает AP, движение Талибан взяло на себя ответственность за взрыв.

Пока неизвестно, сколько людей погибло или пострадало в результате атаки, в ходе которой мотоциклист врезался в толпу протестующих, после чего раздался взрыв.