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18:18 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани перед носом у продавца украли из магазина банкомат

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В полицию Казани поступило сообщение о краже утром 11 февраля банкомата из круглосуточного магазина в доме 44а по улице Четаева.

В настоящее время факты, указанные заявителем, проверяются полицейскими, сообщил ИА «Татар-информ» начальник отдела по связям со СМИ и общественностью УМВД России по Казани Рашид Хамидуллин.

Как стало известно ИА «Татар-информ» из источников в правоохранительных органах, в момент кражи в торговом зале находился продавец, который не увидел и не услышал, как выносят банкомат. В платежном терминале, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, находилось свыше 30 тысяч рублей.

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