В Казани перед носом у продавца украли из магазина банкомат

В настоящее время факты, указанные заявителем, проверяются полицейскими, сообщил ИА «Татар-информ» начальник отдела по связям со СМИ и общественностью УМВД России по Казани Рашид Хамидуллин.

Как стало известно ИА «Татар-информ» из источников в правоохранительных органах, в момент кражи в торговом зале находился продавец, который не увидел и не услышал, как выносят банкомат. В платежном терминале, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, находилось свыше 30 тысяч рублей.