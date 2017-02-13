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18:14 (мск), источник: Югополис

19-летний житель Новороссийска выжил, попав под колеса электрички

ЧП произошло 13 февраля на перегоне станция Тонельная — станция Баканская.

Источник: Югополис

Как сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЮФО, причиной трагедии стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах транспорта.

Как рассказал машинист электропоезда, он увидел мужской силуэт в зоне повышенной опасности, подал звуковой сигнал, а затем применил экстренное торможение. Однако предотвратить наезд не удалось.

Молодой человек с сотрясением головного мозга был доставлен в первую городскую больницу Новороссийска. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Сотрудники транспортной полиции Новороссийска выясняют обстоятельства происшествия.

Поезд развивает скорость до 180 км/ч, а тормозной путь составляет от 700 метров до полутора километров, поэтому пути необходимо переходить только по специально оборудованным переходам, предварительно убедившись в отсутствии движущегося состава.

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