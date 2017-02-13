Родственники погибших на «Монни» написали письмо губернатору

«Хоть судно и обнаружили через 10 дней, но ясности это никакой не внесло, невозможно выяснить, что случилось, по какой причине оно затонуло, а самое главное где наши дети? Не сомневаемся в том, что Вам известно о случившемся. Не сомневаемся в том, что все службы докладывают о проведённых работах. Но прошло больше месяца, а наших ребят так и не нашли, судно не подняли. Невозможно описать ту боль, которую испытываем мы: матери пропавших сыновей и видеть каждый день боль в глазах близких, в глазах внуков. Обращаемся к Вам с Великой просьбой: посодействуйте в поисках наших детей, поднятию судна», — обратились родные пропавших без вести к Дрозденко.

В региональном ведомстве отметили, что собственника и арендатора обяжут поднять судно со дна, так как оно загрязняет окружающую среду.

Напомним, что судно «Монни» пропало 4 января этого года. Спустя 5 дней судно было обнаружено при помощи эхолокаторов. Однако владелец судна отказался заниматься подъёмом судна с глубины по причине отсутствия средств.