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17:50 (мск), источник: ivbg.ru

Родственники погибших на «Монни» написали письмо губернатору

Родственники пропавших без вести пассажиров затонувшего судна «Монни» направили письмо к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. В нем близкие погибших сетуют на то, что тела их близких так и не нашли, а судно до сих пор прибывает на дне.

Источник: РИА "Новости"

«Хоть судно и обнаружили через 10 дней, но ясности это никакой не внесло, невозможно выяснить, что случилось, по какой причине оно затонуло, а самое главное где наши дети? Не сомневаемся в том, что Вам известно о случившемся. Не сомневаемся в том, что все службы докладывают о проведённых работах. Но прошло больше месяца, а наших ребят так и не нашли, судно не подняли. Невозможно описать ту боль, которую испытываем мы: матери пропавших сыновей и видеть каждый день боль в глазах близких, в глазах внуков. Обращаемся к Вам с Великой просьбой: посодействуйте в поисках наших детей, поднятию судна», — обратились родные пропавших без вести к Дрозденко.

В региональном ведомстве отметили, что собственника и арендатора обяжут поднять судно со дна, так как оно загрязняет окружающую среду.

Напомним, что судно «Монни» пропало 4 января этого года. Спустя 5 дней судно было обнаружено при помощи эхолокаторов. Однако владелец судна отказался заниматься подъёмом судна с глубины по причине отсутствия средств.

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