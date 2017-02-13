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18:20 (мск), источник: ИА REGNUM

Нижегородского чиновника подозревают в целой серии преступлений

Мужчине вменяют в вину получение взятки, незаконную вырубку леса и хранение боеприпасов.

В Лукояновском районном суде Нижегородской области местного чиновника обвиняют в совершении целой серии преступлений, предусмотренных четырьмя статьями УК РФ.

Как сообщили ИА REGNUM в областном суде, занимая должность главы администрации, мужчина прямо в своем кабинете получил взятку в 1,1 млн рублей. Взамен на это он без проведения торгов предоставил предпринимателю земельный участок в аренду с последующей передачей его в собственность.

Кроме того, чиновник организовал незаконную рубку и заготовку лесных насаждений, расположенных на территории Лукояновского района, относящихся к категории защитных лесов с целью их дальнейшего сбыта.

Ущерб от действий чиновника составил более 13,2 млн рублей.

Также дома у него были обнаружены военные патроны, которые мужчина незаконно приобрел и хранил, не планируя продавать их.

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