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18:45 (мск), источник: РИА Крым

В районе ж/д вокзала Симферополя горят склады

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости (Крым). В районе железнодорожного вокзала Симферополя сильный пожар. Как сообщили РИА Новости (Крым) в ГУ МЧС России по РК, горят складские помещения.

Источник: РИА "Новости"

По информации спасателей, площадь возгорания небольшая, по предварительным данным пострадавших нет. В настоящее время на месте пожара работают огнеборцы.

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