В районе ж/д вокзала Симферополя горят склады
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости (Крым). В районе железнодорожного вокзала Симферополя сильный пожар. Как сообщили РИА Новости (Крым) в ГУ МЧС России по РК, горят складские помещения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости (Крым). В районе железнодорожного вокзала Симферополя сильный пожар. Как сообщили РИА Новости (Крым) в ГУ МЧС России по РК, горят складские помещения.
По информации спасателей, площадь возгорания небольшая, по предварительным данным пострадавших нет. В настоящее время на месте пожара работают огнеборцы.