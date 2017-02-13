В интернете-появились прямые трансляции с аварийной плотины в Калифорнии
Уровень воды в озере Оровилл начал снижаться, но предписание об эвакуации почти 190 тысяч местных жителей остается в силе.
Уровень воды в озере Оровилл начал снижаться, но предписание об эвакуации почти 190 тысяч местных жителей остается в силе.
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU —
На видео в режиме реального времени можно наблюдать за тем, как вода постепенно из одноименного озера постепенно подмывает конструкции плотины.
Сразу несколько небольших городов оказались под угрозой затопления после затяжных дождей, в результате которых уровень воды в озере достиг критического.
Основной водосброс, как выяснилось, пострадал от эрозии, и власти были вынуждены осуществить экстренный сброс воды с через резервный водосброс. Однако в нем была обнаружена промоина, вода стала переливаться через край.
Опасаясь, что резервный водосброс не выдержит, 12 февраля местные власти начали эвакуацию жителей.
Как сообщает Associated Press, в понедельник 13 февраля уровень воды в озере постепенно начал снижаться, и вода уже не переливается через край водосброса. Однако угроза затопления остается, специалисты ждут светлого времени суток, чтобы изучить образовавшуюся промоину.
Крупнейшая в США дамба высотой 235 метров расположена на озере Оровилл, примерно в 240 км к