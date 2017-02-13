В ДТП на Тайване погибли 32 человека
Еще 12 человек отправлены в больницу в тяжелом состоянии.
Еще 12 человек отправлены в больницу в тяжелом состоянии.
ШАНХАЙ, 13 февраля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Жертвами ДТП с туристическим автобусом на Тайване стали 32 человека, еще 12 отправлены в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Центральное агентство новостей Тайваня со ссылкой на данные местной полиции.
Пассажирский автобус, в салоне которого, по уточненным данным, находились 44 человека, включая гида и водителя, врезался на большой скорости в ограждение при съезде со скоростного шоссе в районе Наньган города Тайбэя. Полиция подтвердила, что 32 человека погибли, включая двоих, которые скончались уже в больнице.
Находившиеся в транспортном средстве пассажиры, в основном пожилые люди, возвращались из туристической поездки в город Тайчжун. Иностранных граждан, по информации агентства, в салоне автобуса не было.
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь выразила соболезнования в связи с гибелью людей и отдала распоряжение приложить все усилия для спасения пострадавших.