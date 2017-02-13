Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
«Живой Кен» не может нормально дышать
Решение Белоруссии испортило ее отношения сразу с тремя странами
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
В России увеличили налог на недостроенные дома
Евросоюз может выдать России беглого депутата Госдумы - СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Противозачаточный гель для мужчин успешно испытали на макаках
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
8Бабочки из шрамов
21:12 (мск), источник: ТАСС

В ДТП на Тайване погибли 32 человека

Еще 12 человек отправлены в больницу в тяжелом состоянии.

6
фотографий
6
фотографий

ШАНХАЙ, 13 февраля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Жертвами ДТП с туристическим автобусом на Тайване стали 32 человека, еще 12 отправлены в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Центральное агентство новостей Тайваня со ссылкой на данные местной полиции.

Пассажирский автобус, в салоне которого, по уточненным данным, находились 44 человека, включая гида и водителя, врезался на большой скорости в ограждение при съезде со скоростного шоссе в районе Наньган города Тайбэя. Полиция подтвердила, что 32 человека погибли, включая двоих, которые скончались уже в больнице.

Источник: Reuters

Находившиеся в транспортном средстве пассажиры, в основном пожилые люди, возвращались из туристической поездки в город Тайчжун. Иностранных граждан, по информации агентства, в салоне автобуса не было.

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь выразила соболезнования в связи с гибелью людей и отдала распоряжение приложить все усилия для спасения пострадавших.

Число погибших в ДТП на Тайване достигло 32 человек
© Ньюстюб
В Киеве признали, что покрыть дефицит угля удастся лишь за счет энергоносителей из РФ
Видеотрансляция с разрушающейся в США плотины появилась в сети
СМИ узнали причину отказа Меркель от встречи с Нетаньяху
Победителем World Press Photo 2017 стал снимок убийства посла
Конгрессвумен в США поверила в назначенного РФ лидера Лимпопо
ЕК не разрешила греческим островам принимать россиян без виз
Суд США обвинил Поветкина в приеме мельдония после запрета
Спорт
Заложники стиля. Этой сборной не нужны Мозякин и Шипачёв Сборная России досрочно выиграла Евротур, не привлекая Шипачёва, Мозякина и других звёзд. Нужны ли они на чемпионате мира?
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Стало известно имя новой соведущей Нагиева в шоу «Голос. Дети» «Первый канал» сообщил, что в новом сезоне популярного вокального конкурса у бессменного ведущего появится новая напарница
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
В московских подъездах установят тысячи видеокамер
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь