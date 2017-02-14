Воронежцы сняли на видео водителя-камикадзе, едва не угодившего под поезд

Ролик был опубликован в паблике «Местоположение ДПС в Воронеже». По словам автора видео, действие происходит на улице Дорожной 13 февраля. По кадрам записи видно, как рядом с переездом с двух сторон стоят терпеливые автомобилисты. По рельсам медленно едет грузовой поезд. Неожиданно на переезд вылетает автомобилист, до этого решивший объехать пробку по «встречке». Машина чудом не попадает под колеса грузового поезда.

Такой поступок автолюбителя вызвал у воронежцев негодование. Автор ролика назвал его «самым умным водителем», а зрители — «камикадзе» и «рисковым парнем». Его опасный маневр сравнили с трюками из фильма «Форсаж».