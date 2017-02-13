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23:10 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе в многоквартирном доме произошла вспышка газа

Предварительная версия происшествия — неправильная эксплуатация газового оборудования. В результате пострадал один человек. В МЧС устанавливают все обстоятельства случившегося. С места происшествия — репортаж Анвара Аслямова.

Источник: ГТРК Башкортостан

Ударной волной осколки стёкол разлетелись в разные стороны. Повезло, что в этот момент мимо дома номер 12 по улице Блюхера не проходили люди.

Ангелина Альмухаметова не хочет показывать своё лицо. Девушка сама потушила небольшой пожар. Но получила ожоги второй степени, ей сильно опалило волосы, лицо и руки.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС и газовой службы. Ангелина Альмухаметова вместе с матерью ухаживает в этой квартире за пожилым мужчиной. Вспоминает, что запаха газа не почувствовала, дверь была закрыта. А на кухню пошла, чтобы поставить чайник.

Большинство соседей сначала не придали значения шуму на третьем этаже. О вспышке газа узнали только ближе к утру. Позже стало известно, что причиной утечки стал неисправный газовый шланг.

Предполагаемая причина вспышки: нарушение правил эксплуатации бытового газового оборудования. Сейчас сотрудники дознания МЧС проводят доследственную проверку, по итогам которой вынесут процессуальное решение.

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