Начался процесс над директором, которого обвиняют в гибели троих детей и двух женщин

На первое слушание подсудимый пришел без сопровождения конвоя. Андрей Беляев в роли обвиняемого явно чувствовал себя не комфортно. И не был готов к общению с журналистами в присутствии потерпевших.

Андрей Беляев, бездействие которого, по версии следствия, привело к гибели 5 человек около года назад, не так давно охотно раздавал интервью. В недавнем прошлом он занимал высокую должность в Бирской администрации.

После того, как Беляев перешел на руководящую должность в коммунальную сферу, менеджер, вероятно, стал не так внимателен к просьбам народа, считает адвокат потерпевших.

У Ирины Исанбахтиной в этой квартире погибла дочь. Молодая женщина отравилась окисью углерода так же, как ее приятельница и трое маленьких детей. В январе 16-го соседи вскрыли их дверь и обнаружили внутри тела 5 человек.

Специальная техническая экспертиза выявила серьезные нарушения в работе вентиляции и газового оборудования. Продукты горения скапливались в помещениях. Кто-то из местных периодически вызывал скорую помощь, люди теряли сознание.

Семьи, которые долгие годы дожидались переселения сюда из аварийного жилья, оказались в не менее опасных условиях. Директора управляющей компании обвиняют по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть 5 человек.

Впрочем сам Беляев своей вины в случившемся не видит. После трагедии коммунальщики оперативно заменили во всех квартирах газовые котлы, которые представляли угрозу, на электрические аналоги.

Однако, люди продолжают добиваться того, чтобы управляющая компания исправила все недостатки в системе вентиляции.