Дракой между подростками во Владивостоке занялся Следственный комитет

Драка, в которой приняли участие около 40 человек 15−17 лет, произошла на пустыре возле супермаркета «Самбери». Лица подростков скрывали медицинские маски. В ходе драки каких-либо предметов в качестве оружия не использовалось, в связи с чем серьезно никто не пострадал. Причиной массового побоища стала ссора двух подростков из-за девушки, вследствие чего они и решили выяснить отношения с привлечением своих друзей и знакомых.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка, опрашиваются лица причастные к произошедшему, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам всех проверочных действий будет принято процессуальное решение.