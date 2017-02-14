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03:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Дракой между подростками во Владивостоке занялся Следственный комитет

Факт массовой драки между подростками на улице Крыгина во Владивостоке выявлен сотрудниками Следственного комитета РФ по Приморскому краю в ходе мониторинга средств массовой информации, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Драка, в которой приняли участие около 40 человек 15−17 лет, произошла на пустыре возле супермаркета «Самбери». Лица подростков скрывали медицинские маски. В ходе драки каких-либо предметов в качестве оружия не использовалось, в связи с чем серьезно никто не пострадал. Причиной массового побоища стала ссора двух подростков из-за девушки, вследствие чего они и решили выяснить отношения с привлечением своих друзей и знакомых.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка, опрашиваются лица причастные к произошедшему, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам всех проверочных действий будет принято процессуальное решение.

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