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09:13 (мск), источник: Крым Press

Подробности пожара вблизи вокзала в Симферополе

Накануне мы сообщали, что вблизи вокзала в Симферополе, на ул. Москалева горит склад. Клубы дыма были хорошо видны, практически, из любой точки крымской столицы.

И вот, стали известны подробности вчерашнего пожара и то, как боролись с огнем спасатели.

Сообщение о возгорании по улице Москалева поступило в службу спасения в 18.28. В сообщение говорилось, что в одном из помещений цеха по производству металлопластиковых изделий вспыхнул огонь, который быстро начал распространяться. Также сообщалось, что работники цеха самостоятельно покинули помещение, угрозы их жизни нет.

Тушение пожара осуществлялось с трех направлений, на наиболее опасных участках спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания, так как пожар сопровождался сильным задымлением. Кроме того, в цеху хранилось большое количество материалов для производства изделий из пластика. Благодаря слаженным действиям огнеборцев в 19.18 час. пожар был локализован, огонь удалось взять «в кольцо», не допустив его дальнейшее распространение на соседние складские помещения с готовой продукцией. Общее руководство тушения пожара осуществлялось оперативным штабом, который был развернут на территории предприятия, — отмечает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

К 20.00 пожар был полностью потушен. В результате пожара, площадь которого составила 200 кв. м., было повреждено оборудование цеха, кровля, и металлопластиковые изделия, которые находились в помещении. Размер ущерба нанесенного пожаром, устанавливается, на месте работают эксперты, которые выясняют причины возникновения пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Всего в ликвидации ЧП от МЧС России задействовано 6 отделений Федеральной противопожарной службы г. Симферополя, оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Крым и 1-го пожарно-спасательного отряда (всего 45 человек и 8 единиц специализированной техники), а также сотрудники МВД, Скорой медицинской помощи и экипаж ГИБДД.

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