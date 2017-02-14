Псевдоврача поймали в Калининграде

Он предоставил в отдел кадров документы о том, что он врач-инфекционист. Документы были подложные.

Злоумышленник предъявил трудовую книжку, в которой было указано, что с 2011 по 2016 год он занимал должность врача в одной из больниц Москвы. В ходе разбирательств установлено, что запись и печать столичного медучреждения являются поддельными, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Действия задержанного квалифицированы по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа». Санкция включает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.