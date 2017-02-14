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03:08 (мск), источник: ТАСС

NYT: в США убит лидер Ку-клукс-клана

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Лидер ультраправой расистской организации Ку-клукс-клан Фрэнк Анконе, ранее найденный полицией мертвым, был убит. Как пишет газета The New York Times, в понедельник обвинения были предъявлены его жене и пасынку.

Источник: AP 2016

Сотрудники правоохранительных органов назвали убийство «трагическим и бессмысленным актом насилия». Тело 51-летнего Анконе было обнаружено в субботу рыбаками на берегу реки Миссури с огнестрельными ранениями в голову в городе Белград (штат Миссури).

По данным полиции, он был убит еще в четверг на прошлой неделе. По одной версии, убийство было совершено из дробовика, по другой — из пистолета.

Обвинения, выдвинутые против 44-летней Малиссы Анконе и 24-летнего Пола Джинкерсона, включают как убийство первой степени, так и ряд других весомых статей.

По предварительным данным, трагедия произошла после семейной ссоры и не связана с деятельностью Анконе в организации Ку-клукс-клан.
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По данным газеты, убитый был членом расистской организации в течение более 30 лет. Всего в настоящее время в США действуют почти 30 соперничающих друг с другом группировок Ку-клукс-клан.

Они конкурируют в деле привлечения сторонников, пожертвований, внимания СМИ и за право называться истинными последователями первых членов Ку-клукс-клана.

Группировка Анконе не считается крупной и особо влиятельной в стране, хотя имеет довольно многочисленных сторонников и активистов.

Во время беспорядков в Фергюсоне в 2014 году, которые вспыхнули в связи с убийством полицейским 18-летнего безоружного афроамериканца, организация убитого встала на сторону сотрудников правопорядка и распространяла листовки с призывом прекратить протестные выступления.

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