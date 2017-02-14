NYT: в США убит лидер Ку-клукс-клана

Сотрудники правоохранительных органов назвали убийство «трагическим и бессмысленным актом насилия». Тело 51-летнего Анконе было обнаружено в субботу рыбаками на берегу реки Миссури с огнестрельными ранениями в голову в городе Белград (штат Миссури).

По данным полиции, он был убит еще в четверг на прошлой неделе. По одной версии, убийство было совершено из дробовика, по другой — из пистолета.

Обвинения, выдвинутые против 44-летней Малиссы Анконе и 24-летнего Пола Джинкерсона, включают как убийство первой степени, так и ряд других весомых статей.