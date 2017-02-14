NYT: в США убит лидер Ку-клукс-клана

Сотрудники правоохранительных органов назвали убийство «трагическим и бессмысленным актом насилия». Тело 51-летнего Анконе было обнаружено в субботу рыбаками на берегу реки Миссури с огнестрельными ранениями в голову в городе Белград (штат Миссури).
По данным полиции, он был убит еще в четверг на прошлой неделе. По одной версии, убийство было совершено из дробовика, по другой — из пистолета.
Обвинения, выдвинутые против 44-летней Малиссы Анконе и 24-летнего Пола Джинкерсона, включают как убийство первой степени, так и ряд других весомых статей.
По данным газеты, убитый был членом расистской организации в течение более 30 лет. Всего в настоящее время в США действуют почти 30 соперничающих друг с другом группировок
Они конкурируют в деле привлечения сторонников, пожертвований, внимания СМИ и за право называться истинными последователями первых членов
Группировка Анконе не считается крупной и особо влиятельной в стране, хотя имеет довольно многочисленных сторонников и активистов.
Во время беспорядков в Фергюсоне в 2014 году, которые вспыхнули в связи с убийством полицейским 18-летнего безоружного афроамериканца, организация убитого встала на сторону сотрудников правопорядка и распространяла листовки с призывом прекратить протестные выступления.