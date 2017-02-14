В кафе в Днепре мужчина в военной форме взорвал себя гранатой

В понедельник, 13 февраля, около 11:30 в Днепре в помещении кафе произошел взрыв гранаты, один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

«По словам свидетелей, мужчина зашел в предбанник помещение и там подорвал себя гранатой. От взрыва мужчина погиб на месте», — говорится в сообщении.