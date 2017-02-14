Директор хабаровской гостиницы в Санкт-Петербурге лишился «Мерседеса» за 8,5 млн рублей

Хабаровск, 14 февраля, AmurMedia.

В Санкт-Петербурге угнали «Мерседес» директора гостиницы, приехавшего из Хабаровска. «Мерседес» жителя Хабаровска угнали питерские воры. Стоимость автомобиля достигает 8,5 млн рублей. Полиция Приморского района расследует этот инцидент, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт newspotok.ru.

Потерпевший обратился в полицию поздним вечером пятницы и сообщил об угоне транспортного средства. 27-летний мужчина работает директором в одной из хабаровских гостиниц. В Санкт-Петербург бизнесмен приехал по делам, оставив машину на некоторое время, по возвращении на парковке он ее не нашел.

Согласно записи, сделанной камерами видеонаблюдения, злоумышленники таились в глубине двора и высматривали жертву. Как только беспечный владелец покинул свое авто, они тут же его угнали без шума и пыли. На данный момент правоохранители ведут поисковые работы и устанавливают личности злоумышленников, рассматривается версия конкуренции в профессиональной деятельности. По предварительным подсчетам ущерб от угона составляет 8,5 млн рублей.