Директор хабаровской гостиницы в Санкт-Петербурге лишился «Мерседеса» за 8,5 млн рублей
Автомобиль угнали питерские воры.
Автомобиль угнали питерские воры.
Хабаровск, 14 февраля, AmurMedia.
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Потерпевший обратился в полицию поздним вечером пятницы и сообщил об угоне транспортного средства. 27-летний мужчина работает директором в одной из хабаровских гостиниц. В
Согласно записи, сделанной камерами видеонаблюдения, злоумышленники таились в глубине двора и высматривали жертву. Как только беспечный владелец покинул свое авто, они тут же его угнали без шума и пыли. На данный момент правоохранители ведут поисковые работы и устанавливают личности злоумышленников, рассматривается версия конкуренции в профессиональной деятельности. По предварительным подсчетам ущерб от угона составляет 8,5 млн рублей.