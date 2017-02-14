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04:02 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв опрокидывания экскурсионного автобуса на Тайване достигло 34

ПЕКИН, 14 фев — РИА Новости, Иван Булатов. Жертвами опрокидывания экскурсионного автобуса на острове Тайвань стали 34 человека, сообщает во вторник местное издание China Times.

Инцидент произошел около 21.00 по местному времени (16.00 мск) на шоссе недалеко от города Тайбэй. В салоне в момент аварии, по уточненным данным, находились 44 человек. Ранее сообщалось о 32 погибших.

Как сообщила местная полиция, водитель автобуса, вероятно, превысил допустимую на этом участке дороги скорость. Отмечается, что на участке дороги, где произошла авария, разрешенная скорость составляет 40 километров в час, а автобус ехал со скоростью 60 километров в час.

Ранее глава администрации Тайваня Цай Инвэнь поручила административным органам власти оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших при ДТП.

По предварительным данным, иностранных граждан среди пассажиров автобуса нет. По словам спасателей, большинством пассажиров были местные пенсионеры, которые возвращались с экскурсии из города Тайчжун.

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