Число жертв опрокидывания экскурсионного автобуса на Тайване достигло 34

Инцидент произошел около 21.00 по местному времени (16.00 мск) на шоссе недалеко от города Тайбэй. В салоне в момент аварии, по уточненным данным, находились 44 человек. Ранее сообщалось о 32 погибших.

Как сообщила местная полиция, водитель автобуса, вероятно, превысил допустимую на этом участке дороги скорость. Отмечается, что на участке дороги, где произошла авария, разрешенная скорость составляет 40 километров в час, а автобус ехал со скоростью 60 километров в час.

Ранее глава администрации Тайваня Цай Инвэнь поручила административным органам власти оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших при ДТП.

По предварительным данным, иностранных граждан среди пассажиров автобуса нет. По словам спасателей, большинством пассажиров были местные пенсионеры, которые возвращались с экскурсии из города Тайчжун.