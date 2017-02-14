Комсомольчанин сначала помог мужчине, а потом обокрал его

Как оказалось, преступление совершил мужчина, с которым владелец квартиры познакомился накануне. Потерпевшему стало плохо, и фигурант проводил его до дома. Мужчина отдал злоумышленнику ключи от квартиры, чтобы тот помог ему войти. Ключи остались у фигуранта, и позже он вместе с подельником украл имущество потерпевшего. В это время хозяин квартиры спал.

Сейчас один из злоумышленников находится под арестом, а другой — под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.