Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
«Вторая Чечня»: как живет поселок в РФ после жалобы Путину
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Названы лучшие фото живой природы по версии World Press PhotoПервое место занял снимок испанца Фрэнсиса Переса, который заметил у Канарских островов запутавшуюся в рыболовных сетях морскую черепаху
Филипп Киркоров готов снова стать папой
У Андрея Аршавина родилась дочь
Врач, на которую на вызове напали 5 мужчин, в тяжелом состоянии
Забивший до смерти человека автохам сел на 7 лет
Украинская ДРГ в ЛНР не дождалась помощи и подорвалась – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Противозачаточный гель для мужчин успешно испытали на макаках
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Колесница для королевских похорон
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
10Авария на крупнейшей в США плотине
05:27 (мск), источник: АиФ Красноярск

Прокуратура Красноярска определила виновных в гибели подростка на горке

Проверка показала многочисленные нарушения в работе администрации города.

Прокуратура Красноярского края провела проверку по факту гибели подростка в Октябрьском районе Красноярска и определила круг виновных лиц, сообщили в пресс-службе ведомства.

15-летний подросток погиб 5 января при катании с самодельной горки, расположенной в районе улицы Болдинской, 16 в краевом центре. Спускаясь со снежной насыпи, он взялся руками за провода линии электропередач и получил смертельный удар электрическим током.

Проверка показала многочисленные нарушения в работе администрации города. Департамент городского хозяйства не контролировал работы по складированию снега на Болдинской улице, не проводил выездные проверки и осмотры, не закрыл свободный доступ на территорию снегоотвала и в целом допустил снегоотвал в границах охраняемой зоны ЛЭП.

Прокуратура внесла представление в отношении руководителя Департамента городского хозяйства Красноярска Игоря Титенкова. Кроме того, расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Елена Малышева дала волю чувствам, высказавшись про гомеопатию
Япония выразила протест из-за названий пяти Курильских островов
США перебросят стратегические вооружения на учения в Южную Корею
Рогозин отменил визит в Иран
В школах установят глушилки мобильной связи
Конгрессвумен в США поверила в назначенного РФ лидера Лимпопо
Кончита Вурст собирается избавиться от женского альтер-эго
Суд США обвинил Поветкина в приеме мельдония после запрета
Спорт
Губерниев ответил на обвинения со стороны чешской сборной Комментатор «Матч ТВ» назвал «смешными» нападки со стороны чешской сборной. По словам Губерниева, он не критиковал чешских биатлонистов
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Стало известно имя новой соведущей Нагиева в шоу «Голос. Дети» «Первый канал» сообщил, что в новом сезоне популярного вокального конкурса у бессменного ведущего появится новая напарница
Недвижимость
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Петербуржцы начали массово жаловаться на услуги ЖКХ
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь