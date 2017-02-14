Прокуратура Красноярска определила виновных в гибели подростка на горке

Прокуратура Красноярского края провела проверку по факту гибели подростка в Октябрьском районе Красноярска и определила круг виновных лиц, сообщили в пресс-службе ведомства.

15-летний подросток погиб 5 января при катании с самодельной горки, расположенной в районе улицы Болдинской, 16 в краевом центре. Спускаясь со снежной насыпи, он взялся руками за провода линии электропередач и получил смертельный удар электрическим током.

Проверка показала многочисленные нарушения в работе администрации города. Департамент городского хозяйства не контролировал работы по складированию снега на Болдинской улице, не проводил выездные проверки и осмотры, не закрыл свободный доступ на территорию снегоотвала и в целом допустил снегоотвал в границах охраняемой зоны ЛЭП.

Прокуратура внесла представление в отношении руководителя Департамента городского хозяйства Красноярска Игоря Титенкова. Кроме того, расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.