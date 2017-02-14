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05:32 (мск), источник: ТАСС

Экс-губернатора Хорошавина этапировали на Сахалин

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина этапировали на Сахалин для участия в судебных заседаниях по делу о коррупционных преступлениях, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Сегодня Хорошавин доставлен на Сахалин. На время судебного заседания он будет находиться в СИЗО Южно-Сахалинска», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что городской суд Южно-Сахалинска назначил на понедельник, 20 февраля, предварительное слушание по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его ряда его подчиненных, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере. Предварительное слушание будет проходить в формате закрытого судебного заседания в соответствии с ч. 1 ст. 234 УПК РФ.

Генпрокуратура направила в суд дело в отношении Хорошавина, его заместителя Карепкина, советника Икрамова и министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Николая Борисова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ст. 174 УК РФ («Легализация денежных средств, добытых преступным путем»).

По данным следствия, фигуранты дела с 2009 по 2015 год систематически получали от предпринимателей, работающих в Сахалинской области, взятки за право выполнения работ по госконтрактам, получение субсидий из федерального и областного бюджетов, своевременную приемку и оплату работ. Всего за этот период ими было получено около 522 млн рублей, полагают следователи.

Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года, а 25 марта того же года он был снят с поста губернатора в связи с утратой доверия.

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