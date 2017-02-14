В Парагвае конфисковали десятки тонн венесуэльских денег

Пока у следствия нет четкой версии о природе появления такого количества венесуэльских денег в частном парагвайском доме.

Билеты различного достоинства были расфасованы по огромным пакетам и сложены в доме, предположительно принадлежащем торговцу оружием, отмечает венесуэльский портал Panorama.

«Есть возможность, что их могли использовать для покупки долларов на “черном рынке” Венесуэлы или они могли быть использованы для подделки фальшивых долларов, что объясняется высоким качеством бумаги в венесуэльских деньгах», — говорится в сообщении полиции Парагвая.

Подсчет точной суммы найденной наличности продлится не менее чем до вторника по местному времени.

В середине декабря 2016 года президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о прекращении обращения в течение 72 часов купюры в 100 боливаров, стоимость которой на «черном рынке» равнялась тогда всего примерно 2,5 цента США. Однако затем хождение банкноты было продлено до 2 января, затем до 20 января и в итоге до 20 февраля.

ЦБ страны объявил о выпуске шести новых купюр номиналом от 500 до 20 тысяч боливаров, которые постепенно вводятся в оборот. Власти Венесуэлы отказываются признавать объективным падение курса национальной валюты, обвиняя в этом правые силы, якобы атакующие ее при помощи «обменной мафии» по указке из Вашингтона и Майами.