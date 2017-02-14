На трассе «Омск-Тюмень» фура второй день лежит в кювете

Сегодня, 14 февраля в соцсетях появилась просьба о помощи. Рядом с трассой «Тюмень — Омск» второй день стоит большегруз, который не может выбраться. Это примерно в 500 метрах от поворота в поселок Камышловский.

— Стоит 2 сутки. Помощи нет. Стоит на колесах. Без видимых повреждений, но выбраться самостоятельно не сможет. Давайте поможем как-то. Холодно. Как понимаю водитель находится в машине, так как идет дым из трубы. К сожалению госзнака не видно — сугробы… — призвала подписчица паблика «ЧП Омск».

В свою очередь, пользователи соцсети сошлись во мнении, что фуре уже не помочь, только вытащить водителя.