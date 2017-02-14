На трассе «Омск-Тюмень» фура второй день лежит в кювете
Реальной помощи водителю пока никто не предложил.
Реальной помощи водителю пока никто не предложил.
Сегодня, 14 февраля в соцсетях появилась просьба о помощи. Рядом с трассой «Тюмень — Омск» второй день стоит большегруз, который не может выбраться. Это примерно в 500 метрах от поворота в поселок Камышловский.
— Стоит 2 сутки. Помощи нет. Стоит на колесах. Без видимых повреждений, но выбраться самостоятельно не сможет. Давайте поможем
В свою очередь, пользователи соцсети сошлись во мнении, что фуре уже не помочь, только вытащить водителя.