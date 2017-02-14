Жестокое убийство на ул. 9 мая раскрыто по горячим следам

Оперативники быстро установили личности подозреваемых в убийстве — ими оказались ранее судимый 40-летний мужчина и его 47-летний приятель. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики задержали их в Сосновоборске.

«Предварительно установлено, что между компанией в ходе распития спиртных напитков возникла ссора, в ходе которой один из злоумышленников нанес своему знакомому ножевое ранение, несовместимое с жизнью. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в полиции.