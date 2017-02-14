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06:31 (мск), источник: Newslab.ru

Жестокое убийство на ул. 9 мая раскрыто по горячим следам

В одной из квартир красноярского микрорайона Северный нашли зарезанного мужчину, а подозреваемых в его убийстве задержали в Сосновоборске. Как рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», преступление было совершено в доме по улице 9 Мая, жертвой стал 36-летний мужчина.

Оперативники быстро установили личности подозреваемых в убийстве — ими оказались ранее судимый 40-летний мужчина и его 47-летний приятель. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики задержали их в Сосновоборске.

«Предварительно установлено, что между компанией в ходе распития спиртных напитков возникла ссора, в ходе которой один из злоумышленников нанес своему знакомому ножевое ранение, несовместимое с жизнью. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в полиции.

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