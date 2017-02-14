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06:39 (мск), источник: Baikal-info.ru

Движение АУЕ захватывает учебные заведения Усть-Кута

Романтизация криминального мира в школах и училищах Усть-Кута идёт полным ходом, сообщает 14 февраля 2017 года портал «Усть-Кут24».

Источник: РИА "Новости"

По данным портала, подростки начинают впитывать в себя законы уголовного мира и переносить их в свою повседневную жизнь, объединившись под знаменами нового модного молодежного движения АУЕ («арестантский уклад един» или «арестантско-уркаганское единство»). Под влиянием АУЕ находятся школы №№ 2, 4, 6, 10, 7, а также речное училище и центр помощи несовершеннолетним, оставшимися без попечения родителей, пишет портал.

Подростки, входящие в АУЕ, начинают внедрять в учебных заведениях порядки, по которым живут в колониях. Создают «общак», куда собирают деньги с детей и потом передают старшим, вводят кастовую систему градации подростков по принадлежности, аналогичную тюремной иерархии.

Портал напоминает, что движение АУЕ пришло из Забайкальского края. Там в ночь на 2 февраля 2016 года в городе Хилок группа воспитанников коррекционной школы-интерната, придерживающихся идеологии АУЕ, совершила нападение на местное отделение полиции. Вооруженные палками и обрезками арматуры подростки попытались взять штурмом УВД и освободить своего товарища, задержанного за хулиганство. Нападавшие разбили камеры видеонаблюдения, разбили вывеску на входе в учреждение и повредили служебный автомобиль. Поднятые по тревоге правоохранители остановили их предупредительными выстрелами в воздух. Школьники отступили. До этого руководство УВД по Забайкальскому краю отрицало наличие такой подростковой проблемы.

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