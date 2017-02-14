Движение АУЕ захватывает учебные заведения Усть-Кута

По данным портала, подростки начинают впитывать в себя законы уголовного мира и переносить их в свою повседневную жизнь, объединившись под знаменами нового модного молодежного движения АУЕ («арестантский уклад един» или «арестантско-уркаганское единство»). Под влиянием АУЕ находятся школы №№ 2, 4, 6, 10, 7, а также речное училище и центр помощи несовершеннолетним, оставшимися без попечения родителей, пишет портал.

Подростки, входящие в АУЕ, начинают внедрять в учебных заведениях порядки, по которым живут в колониях. Создают «общак», куда собирают деньги с детей и потом передают старшим, вводят кастовую систему градации подростков по принадлежности, аналогичную тюремной иерархии.