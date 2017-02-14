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07:35 (мск), источник: АиФ Омск

В Омском районе при пожаре погибли двое пожилых людей

Причины возгорания устанавливаются.

В Омском районе при пожаре погибла семья пенсионеров, сообщает «СуперОмск». В загоревшемся доме обнаружено тело 74-летней женщины и 87-летнего мужчины.

По данным МЧС России по Омской области, сообщение о пожаре в частном доме Омского района поступило 13 февраля в 15.46. В тушении пожара принимало участие 12 человек и 4 единицы техники. Ликвидировать возгорание удалось только через три часа.

По предварительной версии СКР по Омской области, причиной возгорания стала неисправность проводки.

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