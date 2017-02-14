Спасатели рассказали об обстоятельствах поисков туриста на «Столбах»

Спасатели МЧС рассказали об обстоятельствах операции по поиску пропавшего 56-летнего туриста в заповеднике Столбы.

Мужчина пришел в заповедник 4 февраля в одиночку и заблудился в малопосещаемом районе рядом с Копьевой горой. Оценив, что в сгущающихся сумерках самостоятельно найти дороги назад он не сможет, турист поздно вечером дозвонился в дежурно-диспетчерскую службу города и попросил о помощи. Поиски начались на следующий день.

12 февраля спасатели обнаружили тело пропавшего в 100 метрах севернее столба «Дикарек». По предположению следователей, смерть наступила в результате переохлаждения организма.

Как рассказали спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС, центральную часть заповедника они проверили всю как минимум на два круга. Спасателей сбил с толку засеченный в другом районе заповедника телефон туриста. Из-за этого на несколько дней силы были отвлечены на Торгашинский хребет, но потом было решено вернуться в Центральный район заповедника.

Как пояснили спасатели, рядом с тем местом, где мужчину нашли, тропа заканчивалась и начинался спуск.

«Странно то, что мужчина был легко одет — он был в джинсах. Хотя в тот день и была теплая погода, похоже, что он не планировал находиться там долго. Это была обычная прогулка туда-обратно. Так что, скорее всего, он просто замерз. Рюкзак у него пустой, запасов одежды не было, нигде он не укрывался», — рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

Также в ведомстве рассказали, что при проведении осмотра места происшествия видимых признаков насильственной смерти и телесных повреждений обнаружено не было. Спасатели, в свою очередь, отмечают, что мужчина напоследок мужчина двигался с трудом, не совсем разбирая, где тропа.