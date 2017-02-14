Спасатели рассказали об обстоятельствах поисков туриста на «Столбах»
Рядом с тем местом, где мужчину нашли, тропа заканчивалась.
Рядом с тем местом, где мужчину нашли, тропа заканчивалась.
Спасатели МЧС рассказали об обстоятельствах операции по поиску пропавшего 56-летнего туриста в заповеднике Столбы.
Мужчина пришел в заповедник 4 февраля в одиночку и заблудился в малопосещаемом районе рядом с Копьевой горой. Оценив, что в сгущающихся сумерках самостоятельно найти дороги назад он не сможет, турист поздно вечером дозвонился в
12 февраля спасатели обнаружили тело пропавшего в 100 метрах севернее столба «Дикарек». По предположению следователей, смерть наступила в результате переохлаждения организма.
Как рассказали спасатели Сибирского регионального
Как пояснили спасатели, рядом с тем местом, где мужчину нашли, тропа заканчивалась и начинался спуск.
«Странно то, что мужчина был легко одет — он был в джинсах. Хотя в тот день и была теплая погода, похоже, что он не планировал находиться там долго. Это была обычная прогулка
Также в ведомстве рассказали, что при проведении осмотра места происшествия видимых признаков насильственной смерти и телесных повреждений обнаружено не было. Спасатели, в свою очередь, отмечают, что мужчина напоследок мужчина двигался с трудом, не совсем разбирая, где тропа.
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