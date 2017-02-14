Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Названы лучшие фото живой природы по версии World Press PhotoПервое место занял снимок испанца Фрэнсиса Переса, который заметил у Канарских островов запутавшуюся в рыболовных сетях морскую черепаху
Филипп Киркоров готов снова стать папой
У Андрея Аршавина родилась дочь
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
В России увеличили налог на недостроенные дома
Украинская ДРГ в ЛНР не дождалась помощи и подорвалась – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
20Ситуация на юго-востоке Украины
8Бабочки из шрамов
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
06:56 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Спасатели рассказали об обстоятельствах поисков туриста на «Столбах»

Рядом с тем местом, где мужчину нашли, тропа заканчивалась.

Спасатели МЧС рассказали об обстоятельствах операции по поиску пропавшего 56-летнего туриста в заповеднике Столбы.

Мужчина пришел в заповедник 4 февраля в одиночку и заблудился в малопосещаемом районе рядом с Копьевой горой. Оценив, что в сгущающихся сумерках самостоятельно найти дороги назад он не сможет, турист поздно вечером дозвонился в дежурно-диспетчерскую службу города и попросил о помощи. Поиски начались на следующий день.

12 февраля спасатели обнаружили тело пропавшего в 100 метрах севернее столба «Дикарек». По предположению следователей, смерть наступила в результате переохлаждения организма.

Как рассказали спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС, центральную часть заповедника они проверили всю как минимум на два круга. Спасателей сбил с толку засеченный в другом районе заповедника телефон туриста. Из-за этого на несколько дней силы были отвлечены на Торгашинский хребет, но потом было решено вернуться в Центральный район заповедника.

Как пояснили спасатели, рядом с тем местом, где мужчину нашли, тропа заканчивалась и начинался спуск.

«Странно то, что мужчина был легко одет — он был в джинсах. Хотя в тот день и была теплая погода, похоже, что он не планировал находиться там долго. Это была обычная прогулка туда-обратно. Так что, скорее всего, он просто замерз. Рюкзак у него пустой, запасов одежды не было, нигде он не укрывался», — рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

Также в ведомстве рассказали, что при проведении осмотра места происшествия видимых признаков насильственной смерти и телесных повреждений обнаружено не было. Спасатели, в свою очередь, отмечают, что мужчина напоследок мужчина двигался с трудом, не совсем разбирая, где тропа.

В пресс-службе МЧС отмечают, что основной причиной несчастных случаев с людьми в местах массового отдыха и туризма на территории Красноярского края является игнорирование необходимости регистрации в поисково-спасательных формированиях. Регистрация походов должна проходить у оперативного дежурного Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (391) 2671−67, в краевом учреждении «Спасатель» (391) 211−95−56 или в районных подразделениях пожарной охраны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В природном парке «Ергаки» пройдет экологический рейд по турбазам
Япония выразила протест из-за названий пяти Курильских островов
США перебросят стратегические вооружения на учения в Южную Корею
Рогозин отменил визит в Иран
В школах установят глушилки мобильной связи
Конгрессвумен в США поверила в назначенного РФ лидера Лимпопо
Кончита Вурст собирается избавиться от женского альтер-эго
Суд США обвинил Поветкина в приеме мельдония после запрета
Спорт
Губерниев ответил на обвинения со стороны чешской сборной Комментатор «Матч ТВ» назвал «смешными» нападки со стороны чешской сборной. По словам Губерниева, он не критиковал чешских биатлонистов
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Стало известно имя новой соведущей Нагиева в шоу «Голос. Дети» «Первый канал» сообщил, что в новом сезоне популярного вокального конкурса у бессменного ведущего появится новая напарница
Недвижимость
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь