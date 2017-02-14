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06:48 (мск), источник: Om1.ru

Утром в Омске полиция оцепила автобус № 69

Правоохранительным органам срочно пришлось выезжать на остановку по вине забывчивого пассажира.

Сегодня, 14 февраля, в девятом часу утра очевидцы сообщили Om1.ru, что на остановке «Цирк» оцеплены автобус № 69 и расположенный рядом киоск с цветами. На месте работали сотрудники МЧС и полиции.

Как объяснили Om1.ru в УМВД по Омской области, правоохранительные органы выехали на место по звонку о возможном теракте. В автобусе обнаружили бесхозный контейнер. В подобных случаях должностная инструкция велит кондукторам немедленно вызывать полицию. Прибывшие сотрудники полиции осмотрели контейнер и установили, что взрывчатых веществ внутри не содержится. Оказалось, что кто-то из пассажиров забыл свои вещи.

Отработка вызова заняла всего несколько минут. Никто не пострадал.

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