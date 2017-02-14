При пожаре под Калининградом едва не погибли семь человек, трое из них госпитализированы
В Калининграде в центр управления в кризисных ситуациях 14 февраля в 2:59 поступило сообщение о пожаре на улице Тимирязева в городе Советске.
В Калининграде в центр управления в кризисных ситуациях 14 февраля в 2:59 поступило сообщение о пожаре на улице Тимирязева в городе Советске.
В четырехэтажном жилом доме, на третьем этаже, в двухкомнатной квартире горела мебель на площади 9 квадратных метров, прокомментировали ИА Бесспорно RU в ГУ МЧС России по Калининградской области.
Спасены 4 человека, госпитализированы 3 человека.