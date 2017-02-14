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09:44 (мск), источник: КалининградLive

При пожаре под Калининградом едва не погибли семь человек, трое из них госпитализированы

В Калининграде в центр управления в кризисных ситуациях 14 февраля в 2:59 поступило сообщение о пожаре на улице Тимирязева в городе Советске.

В четырехэтажном жилом доме, на третьем этаже, в двухкомнатной квартире горела мебель на площади 9 квадратных метров, прокомментировали ИА Бесспорно RU в ГУ МЧС России по Калининградской области.

Спасены 4 человека, госпитализированы 3 человека.

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