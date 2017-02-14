Аплодисменты в суде: в Костанае вынесли приговор трем полицейским

По материалам дела Кобжасаров в группе лиц по предварительному сговору с Исановым и Кабденовым 23 июня 2016 года на трассе Екатеринбург — Алматы получили от Ш. взятку в сумме 7 тысяч тенге за беспрепятственный проезд через пост без проведения проверки документов на 7 грузовых автомашин. Помимо этого Кобжасаров с Исановым и Кабденовым в тот же день получили от мужчины 100 тыс тенге за то, чтобы не проводить в его отношении медицинское освидетельствование и не составлять протокол по факту управления автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Приговором суда все трое признаны виновными.

В Костанае оглашен приговор по уголовному делу в отношении троих полицейских: лейтенанта полиции, старшего инспектора службы стационарного контрольного поста заградительной системы «Рубеж батальона дорожно-патрульной полиции ДВД Костанайской области Кобжасарова, 1978 г.р., старшего сержанта полиции СКПЗС «Рубеж» БДПП ДВД Костанайской области Исанова, 1990 года рождения, старшего сержанта полиции, младшего инспектора специального отдельного взвода по борьбе с незаконной миграцией ДВД Кабденова, 1988 года рождения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

Арману Кобжасарову за получение взятки назначено наказание в виде штрафа в размере 7,5 млн. тенге с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных органах. Также он лишен специального звания «лейтенант полиции».

Ермек Исанов по приговору суда должен оплатить штраф в размере 5,5 млн. тенге. В отношении него также применена конфискация имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных органах. Он также лишен специального звания «старший сержант полиции».

Третий участник Алмат Кабденов по эпизоду получения взятки в размере 7 тысяч тенге признан невиновным и оправдан за недоказанностью его участия.

Как сообщил корреспондент Alau.kz из зала суда, после оглашения этого момента в зале раздались аплодисменты. Но все же Кабденов был признан виновным в пособничестве, за что получил наказание в виде выплаты штрафа в размере 5 млн. тенге. В отношении него также применена конфискация имущества с пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных органах. И он лишен специального звания «старший сержант полиции». Приговор не вступил в законную силу.