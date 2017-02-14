Аплодисменты в суде: в Костанае вынесли приговор трем полицейским
Все трое получили наказание в виде крупных штрафов.
Все трое получили наказание в виде крупных штрафов.
В Костанае оглашен приговор по уголовному делу в отношении троих полицейских: лейтенанта полиции, старшего инспектора службы стационарного контрольного поста заградительной системы «Рубеж батальона
По материалам дела Кобжасаров в группе лиц по предварительному сговору с Исановым и Кабденовым 23 июня 2016 года на трассе Екатеринбург — Алматы получили от Ш. взятку в сумме 7 тысяч тенге за беспрепятственный проезд через пост без проведения проверки документов на 7 грузовых автомашин. Помимо этого Кобжасаров с Исановым и Кабденовым в тот же день получили от мужчины 100 тыс тенге за то, чтобы не проводить в его отношении медицинское освидетельствование и не составлять протокол по факту управления автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Приговором суда все трое признаны виновными.
Арману Кобжасарову за получение взятки назначено наказание в виде штрафа в размере 7,5 млн. тенге с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных органах. Также он лишен специального звания «лейтенант полиции».
Ермек Исанов по приговору суда должен оплатить штраф в размере 5,5 млн. тенге. В отношении него также применена конфискация имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных органах. Он также лишен специального звания «старший сержант полиции».
Третий участник Алмат Кабденов по эпизоду получения взятки в размере 7 тысяч тенге признан невиновным и оправдан за недоказанностью его участия.
Как сообщил корреспондент Alau.kz из зала суда, после оглашения этого момента в зале раздались аплодисменты. Но все же Кабденов был признан виновным в пособничестве, за что получил наказание в виде выплаты штрафа в размере 5 млн. тенге. В отношении него также применена конфискация имущества с пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных органах. И он лишен специального звания «старший сержант полиции». Приговор не вступил в законную силу.