Летчик Минобороны РК и его семья стали жертвами пожара в Балхаше

Как сообщил заместитель командира по воспитательной работе войсковой части № 53898 Бахыт Джуманов, погибший летчик Еркын Удербаев и его семья стали жертвами пожара, который произошел в квартире, расположенной этажом ниже.

«С прискорбием узнали, что наш коллега и его семья погибли в результате несчастного случая. Еркын Удербаев был летчиком. Ему было 33 года, его 29-летняя супруга находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. Сыну было 2 годика и 8 месяцев», — сообщил Бахыт Джуманов. Хоронить семью военного будут в Актобе.

Напомним, двухлетний ребенок, его родители и сосед из квартиры этажом ниже погибли при пожаре в Балхаше. Четыре тела были обнаружены в квартире на первом этаже и в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Причина ЧП устанавливается.