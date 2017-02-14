В Иркутске ищут водителя, сбившего ребёнка и скрывшегося с места ДТП
Полиция Иркутска разыскивает водителя, совершившего наезд на ребёнка.
Полиция Иркутска разыскивает водителя, совершившего наезд на ребёнка.
В Иркутске полицейские ищут водителя неустановленного автомобиля, который около 18:30 13 февраля 2017 года совершил наезд на 10-летнего ребёнка, переходившего дорогу без сопровождения взрослых по пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия. Как сообщает
Полиция призывает водителя, находившегося в момент аварии за рулем транспортного средства, добровольно явиться в органы внутренних дел для дачи объяснения и восстановления объективной картины произошедшего.
Сотрудники ГИБДД обращаются к свидетелям