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07:30 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске ищут водителя, сбившего ребёнка и скрывшегося с места ДТП

Полиция Иркутска разыскивает водителя, совершившего наезд на ребёнка.

В Иркутске полицейские ищут водителя неустановленного автомобиля, который около 18:30 13 февраля 2017 года совершил наезд на 10-летнего ребёнка, переходившего дорогу без сопровождения взрослых по пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, дорожная авария произошла в районе дома № 136/2 по ул. Лермонтова. После ДТП мальчик был доставлен в медицинское учреждение, ему оказали медицинскую помощь.

Полиция призывает водителя, находившегося в момент аварии за рулем транспортного средства, добровольно явиться в органы внутренних дел для дачи объяснения и восстановления объективной картины произошедшего.

Сотрудники ГИБДД обращаются к свидетелям дорожно-транспортного происшествия с просьбой оказать помощь следственным органам — обратиться в ближайшее подразделение полиции или позвонить по тел.:2, 8 (3952) 21−68−88.

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