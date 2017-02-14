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07:33 (мск), источник: AmurMedia.ru

Банду сутенеров задержали в одном из банных комплексов в Хабаровске

Кроме того, задержаны две девушки, которые прибыли на вызов для оказания интимных услуг.

Хабаровск, 14 февраля, AmurMedia.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю при силовой поддержке бойцов СОБР краевого управления Росгвардии пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся организацией занятия проституцией. Также задержаны девушки, которые оказывают интимные услуги, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Мероприятие по задержанию подельников проходило в одном банных комплексов в Центральном районе дальневосточной столицы. Они были задержаны при передачи денежных средств за оказание интимных услуг. Кроме того, оперативники задержали двоих девушек, которые прибыли на вызов для оказания интимных услуг.

Один из злоумышленников уже имеет судимость за аналогичное преступление в 2016 году.

По данному факту отделом дознания отдела полиции № 6 УМВД России по г. Хабаровску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация занятия проституцией». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В отношении девушек составлены протоколы об административном правонарушении по статье 6.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Занятие проституцией».

Устанавливается круг лиц, причастных к организации деятельности фирм, оказывающих интимные услуги.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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