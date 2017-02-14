Спасатели оцепили место обвала дороги на Станюковича во Владивостоке
По предварительным данным пострадавших при обвале не обнаружено.
По предварительным данным пострадавших при обвале не обнаружено.
Владивосток, 14 февраля, PrimaMedia.
Обвалившуюся часть дороги на Станюковича спасатели огородили лентами и заблокировали для проезда автомобилей и прохода пешеходов. Как сообщает корр. ИА PrimaMedia, на месте дежурят сотрудники МЧС, пока информации о пострадавших от обвала нет.
Напомним, в этом месте дорога проходит рядом с крутым обрывом, выходящим к каменистому пляжу на берегу Амурского залива, рядом с