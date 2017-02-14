Спасатели оцепили место обвала дороги на Станюковича во Владивостоке

Владивосток, 14 февраля, PrimaMedia.

Обвалившуюся часть дороги на Станюковича спасатели огородили лентами и заблокировали для проезда автомобилей и прохода пешеходов. Как сообщает корр. ИА PrimaMedia, на месте дежурят сотрудники МЧС, пока информации о пострадавших от обвала нет.