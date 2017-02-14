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07:35 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Спасатели оцепили место обвала дороги на Станюковича во Владивостоке

По предварительным данным пострадавших при обвале не обнаружено.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 14 февраля, PrimaMedia.

Обвалившуюся часть дороги на Станюковича спасатели огородили лентами и заблокировали для проезда автомобилей и прохода пешеходов. Как сообщает корр. ИА PrimaMedia, на месте дежурят сотрудники МЧС, пока информации о пострадавших от обвала нет.

Напомним, в этом месте дорога проходит рядом с крутым обрывом, выходящим к каменистому пляжу на берегу Амурского залива, рядом с яхт-клубом «Семь футов». С другой стороны ведется строительство элитного жилого комплекса.

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