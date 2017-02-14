В омском Порт-Артуре подросток на «99-й» пытался скрыться от полиции и улетел в кювет

Около 1:00 часов ночи на ул. Вопровского в Омске сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль ВАЗ-21099. На требование полицейских остановиться водитель только прибавил газу и попытался скрыться.

Экипаж ДПС отправился в погоню, повторяя требование остановиться. В районе пересечения улиц 14-й Марьяновской и 1-го Мая водитель не справился с управлением и съехал в правый кювет, после чего нарушитель был задержан. Как оказалось, за рулем автомобиля находился 15-летний подросток, вместе с ним ехал 16-летний приятель.