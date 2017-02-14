Водитель задавил 14-летнюю девочку, проехав на красный, в Миассе

В Миассе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором пострадала школьница, — водитель сбил ребенка, переходившего дорогу на зеленый, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию отделения пропаганды ГИБДД города.

Авария произошла днем 13 февраля на улице Академика Павлова, 1-А. Водитель 1988 года рождения, управляя ВАЗ-217030, проехал на красный свет и сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Ребенок был госпитализирован с телесными повреждениями.

Подобный инцидент произошел вечером того же дня на улице Орловская, 17. Здесь водитель 1965 года рождения, управляя ВАЗ-21102, сбил на «зебре» 45-летнюю женщину.

В связи с участившимися наездами на граждан в Миассе во вторник, 14 февраля, проходит рейд по выявлению водителей, игнорирующих пешеходов.