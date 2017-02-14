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07:50 (мск), источник: Губерния онлайн

Молодой хабаровчанин превращал съемные квартиры в нарколаборатории

В момент задержания у фигуранта уголовного дела изъяли 500 разовых доз синтетического наркотика.

Сотрудники полиции задержали 20-летнего хабаровчанина, подозреваемого в изготовлении и распространении крупной партии запрещенных веществ, сообщает портал «Губерния». В момент задержания у молодого человека при себе было 50 граммов синтетического наркотика.

Компоненты для приготовления «скорости» горожанин заказывал через Интернет: по отдельности они не считаются психотропными или наркотическими. Проблема у дельца возникла с выбором места для нарколаборатории, однако он нашел выход из ситуации.

«В процессе изготовления синтетического наркотика образовывался едкий запах, поэтому в целях конспирации подозреваемый производил его в квартирах, которые специально арендовал посуточно. Сотрудники полиции располагают информацией о том, что наркотические средства предназначались для распространения среди посетителей увеселительных заведений дальневосточной столицы», — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.

Изъятого вещества хватило бы на 500 разовых доз. Розничная продажа принесла бы фигуранту выручку в 75 тысяч рублей. Подозреваемому грозит 10-летний срок лишения свободы и полумиллионный штраф.

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