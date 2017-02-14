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07:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Автомобиль службы заказа такси «Максим» горел на улице Трилиссера в Иркутске

Причина пожара устанавливается.

Автомобиль службы заказа такси «Максим» горел на улице Трилиссера в Иркутске в ночь на 14 февраля. В результате пожара поврежден моторный отсек и передняя панель на площади 2 кв.метра. Причина пожара, ущерб и виновное лицо устанавливаются. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России приняли участие в ликвидации пожара на улице Трилиссера. Произошло возгорание автомобиля.

«В 00.43 пожар был локализован. В 00:44 ликвидирован», — отметили в ведомстве.

Для тушения пожара привлекались четыре человека личного состава и одна единица техники.

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