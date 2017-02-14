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08:06 (мск), источник: Nakanune.ru

Был поджог? В центре Екатеринбурга горел парфюмерный магазин

Сегодня ночью в Екатеринбурге горел парфюмерный магазин.

Как рассказали Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на улице Ленина поступило сегодня в 4 часа 31 минуту по местному времени. На площади в 1 кв.м огнем была повреждена внутренняя отделка магазина, расположенного на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и девять человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены около 6 часов утра.

Причина возгорания выясняется. Не исключено, что магазин могли поджечь. В обстоятельствах инцидента сейчас разбирается полиция.

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