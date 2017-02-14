Жителю Владивостока грозит 10 лет тюрьмы за чужие долги

В полицию обратился житель Владивостока, рассказав, что неизвестные похитили его автомобиль марки Honda Integra.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и свидетелей.

Как оказалось, злоумышленник забрал автомашину потерпевшего в качестве залога за долги.

По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя Владивостока. В отделе полиции молодой человек дал признательные показания.

По факту неправомерного завладения автомобилем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Полицейские проверяют причастность подозреваемого к ранее совершенным преступлениям.