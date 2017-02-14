Жителю Владивостока грозит 10 лет тюрьмы за чужие долги
По подозрению в неправомерном завладением автомобилем задержан житель Владивостока, об этом сообщает ИА «Дейта».
По подозрению в неправомерном завладением автомобилем задержан житель Владивостока, об этом сообщает ИА «Дейта».
В полицию обратился житель Владивостока, рассказав, что неизвестные похитили его автомобиль марки Honda Integra.
На место происшествия прибыла
Как оказалось, злоумышленник забрал автомашину потерпевшего в качестве залога за долги.
По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя Владивостока. В отделе полиции молодой человек дал признательные показания.
По факту неправомерного завладения автомобилем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Полицейские проверяют причастность подозреваемого к ранее совершенным преступлениям.