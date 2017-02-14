Пенсионерка с болезнью Альцгеймера пропала после изгнания из «Ашана» в Челябинске

В Челябинске третий день ищут 63-летнюю женщину, страдающую болезнью Альцгеймера, — пенсионерка сначала потерялась в «Ашане», потом ее выпроводили на улицу охранники, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Родственники, волонтеры и полиция третий день ищут в Челябинске 63-летнюю пенсионерку. В субботу, 11 февраля, вечером она пошла с мужем в магазин «Ашан». Мужчина отвлекся на покупки, потеряв супругу в большом супермаркете. Пока он ее искал, охранники обратили внимание на больную женщину и выпроводили ее на улицу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как пенсионерка идет в сторону Мелькомбината. С тех пор она пропала.