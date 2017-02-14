Обвалом дороги во Владивостоке занялась прокуратура Приморья

Владивосток, 14 февраля, PrimaMedia.

Органы прокуратуры Приморского края организовали проверку в связи с обрушением дорожного полотна в городе Владивостоке. Как сообщила ИА PrimaMedia старший помощник прокурора края Елена Телегина, предстоит становить причины происшествия и лиц, ответственных за содержание участка.

Сегодня, 14 февраля, произошло обрушение части дорожного полотна в районе дома № 28 по улице Станюковича в городе Владивостоке. По данному факту прокуратурой Фрунзенского района города Владивостока организована проверка с выездом на место происшествия.

«Установлено, что в районе поврежденного участка автомобильной дороги ведутся строительные работы по возведению объекта недвижимости. Проверяющим предстоит выяснить причины произошедшего и лиц, ответственных, в том числе, за содержание данного участка и за обеспечение сохранности конструктивных элементов автомобильной дороги», — сообщила Телегина.

По предварительных данным пострадавших нет, аварийный участок дороги в настоящее время огражден, проезд по нему не осуществляется. Ход проверочных мероприятий находится на контроле прокуратуры края.