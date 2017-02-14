По факту ДТП в районе ЮУрГУ возбуждено уголовное дело

В ГИБДД города отметили, что студентки получили серьезные травмы. «Пока полная степень травм не установлена, надо дождаться медицинского заключения», — пояснили в ведомстве.

Об этом корреспонденту «Урал-пресс-информ» рассказали в пресс-службе УМВД Челябинска. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью».

Жуткая авария произошла днем 13 февраля. Водитель автомобиля «Лексус» после столкновения с «Мерседесом» сбил четырех студенток на остановке у Южно-Уральского государственного университета, которые в это время дожидались общественного транспорта. Затем «Лексус» врезался в «Форд», который наехал на впереди стоящий автомобиль «Пежо».

Девушек госпитализировали в городские больницы.