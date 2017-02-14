По факту ДТП в районе ЮУрГУ возбуждено уголовное дело
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту серьезного ДТП возле
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту серьезного ДТП возле
Об этом корреспонденту «Урал-пресс-информ» рассказали в
В ГИБДД города отметили, что студентки получили серьезные травмы. «Пока полная степень травм не установлена, надо дождаться медицинского заключения», — пояснили в ведомстве.
Жуткая авария произошла днем 13 февраля. Водитель автомобиля «Лексус» после столкновения с «Мерседесом» сбил четырех студенток на остановке у
Девушек госпитализировали в городские больницы.