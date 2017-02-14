Житель Копейска лишился дорогого телефона, поверив незнакомке

Житель Копейска стал жертвой мошенницы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

40-летний копейчанин разместил объявление в интернете о продаже телефона стоимостью 45 тысяч рублей. Позже ему позвонила женщина и сказала, что хотела бы посмотреть телефон. Незнакомка попросила, чтобы мужчина приехал с телефоном к ней домой. Телефон женщине понравился и она решила его приобрести, лишь проверив у соседки, не краденный ли он. После 30 минутного ожидания мужчина позвонил даме, но её телефон был отключен. Соседи по лестничной площадке сказали, что не знают такую женщину.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают мошенницу, возбуждено уголовное дело.

Подробно о том, как не стать жертвой мошенников и других видах мошенничества можно узнать из памятки, размещенной на сайте Главного управления МВД России по Челябинской области.