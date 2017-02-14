Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
«Живой Кен» не может нормально дышать
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Известный певец хочет убить в себе женщину (видео)
Самолет с 365 пассажирами загорелся при посадке
Украинская ДРГ в ЛНР не дождалась помощи и подорвалась – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Колесница для королевских похорон
10Авария на крупнейшей в США плотине
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
11:33 (мск), источник: АиФ Челябинск

Житель Копейска лишился дорогого телефона, поверив незнакомке

Мужчина хотел продать телефон за 45 тысяч рублей.

Житель Копейска стал жертвой мошенницы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

40-летний копейчанин разместил объявление в интернете о продаже телефона стоимостью 45 тысяч рублей. Позже ему позвонила женщина и сказала, что хотела бы посмотреть телефон. Незнакомка попросила, чтобы мужчина приехал с телефоном к ней домой. Телефон женщине понравился и она решила его приобрести, лишь проверив у соседки, не краденный ли он. После 30 минутного ожидания мужчина позвонил даме, но её телефон был отключен. Соседи по лестничной площадке сказали, что не знают такую женщину.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают мошенницу, возбуждено уголовное дело.

Подробно о том, как не стать жертвой мошенников и других видах мошенничества можно узнать из памятки, размещенной на сайте Главного управления МВД России по Челябинской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Уралец без рук-ног покорил мир и стал отцом 11 детей
Губернатор Рязанской области подал в отставку
Дмитрий Рогозин отменил визит в Иран
ОДК анонсировала первый полет истребителя Т-50
Россия начала производство ЗРС С-400 для Китая
Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
В школах установят глушилки мобильной связи
Япония выразила протест из-за названий пяти Курильских островов
Спорт
Эмери vs «Барса»: судные дни экс-спартаковца Главный клубный турнир Европы стартует матчем, собравшим одних из лучших нападающих континента и обещающим зрелище и голы
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее» Представители кинотеатров региона объясняют это тем, что фильм «не укладывается в сознании осетинского народа»
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
В Петербурге продавали квартиры в несуществующем поселке
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь