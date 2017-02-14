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08:29 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе посреди улицы загорелась легковушка

В Уфе посреди улицы на ходу загорелась иномарка. ЧП произошло неподалеку от остановки «Отдел кадров УМПО».

Фото и видео были опубликованы очевидцами в популярном паблике БашДТП.

Как утверждают подписчики в комментариях, пожарные приехали быстро, ведь их часть находится неподалеку от места происшествия. Причина резкого возгорания пока не установлена. Очевидцы предполагают, что это произошло из-за замыкания.

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