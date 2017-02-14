В Уфе посреди улицы загорелась легковушка

Фото и видео были опубликованы очевидцами в популярном паблике БашДТП.

Как утверждают подписчики в комментариях, пожарные приехали быстро, ведь их часть находится неподалеку от места происшествия. Причина резкого возгорания пока не установлена. Очевидцы предполагают, что это произошло из-за замыкания.