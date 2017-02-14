В Сургуте уроженка Башкирии зарезала и расчленила сожителя

По материалам дела, 18 апреля 2016 года в Сургуте на пустыре в районе улицы Западная были найдены фрагменты человеческого тела. Преступление долго не удавалось раскрыть, но преступник все же был найден.

1 января прошлого года уроженка Башкирии праздновала Новый год с сожителем. Между ними вспыхнула ссора, во время которой женщина ударила собутыльника ножом в живот. Чтобы скрыть преступление она расчленила тело и разбросала останки в различных местах в вдоль железнодорожных путей.

Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд.