В Лысковском районе осужден пенсионер за убийство сына

60-летний пенсионер осужден за убийство сына в деревне Летнево Лысковского района, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

По версии следствия, 6 октября прошлого года обвиняемый во время домашнего конфликта ударил сына ножом, 25-летний молодой человек погиб на месте. На допросе обвиняемый рассказал, что ссора с погибшим произошла из-за того, что сын стал требовать у него денег на спиртное. Получив отказ, пострадавший стал оскорблять отца.

Во время потасовки мужчина смертельно ранил своего сына. Подсудимому назначено девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.