Хабаровчанка пыталась выгородить парня перед автоинспекторами

В шесть часов утра на остановке «Павленко» иномарка врезалась в металлическую ограду, отделяющую карман автобусной остановки от проезжей части, сообщает портал «Губерния». Универсал ехал по Карла Маркса со стороны проспекта. «Тойота Марк-2» протаранила пять секций забора и столб с дорожным знаком. Пролеты ограды разлетелись в разные стороны, и часть их попала на «Ниссан Тииду», ехавшую слева от «Марка».

Для женщины, которая управляла «Тиидой», остановили проезжавшую мимо машину скорой помощи. Находившуюся в обмороке 40-летнюю автолюбительницу уложили на носилки. Позже оказалось, что травм во время столкновения женщина не получила, но «неотложка» все же увезла ее во вторую краевую больницу.

Ехавшие в «Тойоте» молодой человек и девушка остались невредимы. Очевидцы утверждали, что универсалом управлял парень, однако ответственность за столкновение на себя взяла его спутница, которая никогда не получала прав.

Тест на трезвость молодой человек прошел успешно. Сразу после этого автолюбитель перестал отпираться и признал, что за рулем был он.