Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
У Андрея Аршавина родилась дочь
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
В России увеличили налог на недостроенные дома
Украинская ДРГ в ЛНР не дождалась помощи и подорвалась – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Противозачаточный гель для мужчин успешно испытали на макаках
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
10Авария на крупнейшей в США плотине
9Колесница для королевских похорон
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
11:01 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанка пыталась выгородить парня перед автоинспекторами

Вину за снос металлического забора девушка, никогда не получавшая водительского удостоверения, взвалила на себя.

В шесть часов утра на остановке «Павленко» иномарка врезалась в металлическую ограду, отделяющую карман автобусной остановки от проезжей части, сообщает портал «Губерния». Универсал ехал по Карла Маркса со стороны проспекта. «Тойота Марк-2» протаранила пять секций забора и столб с дорожным знаком. Пролеты ограды разлетелись в разные стороны, и часть их попала на «Ниссан Тииду», ехавшую слева от «Марка».

Для женщины, которая управляла «Тиидой», остановили проезжавшую мимо машину скорой помощи. Находившуюся в обмороке 40-летнюю автолюбительницу уложили на носилки. Позже оказалось, что травм во время столкновения женщина не получила, но «неотложка» все же увезла ее во вторую краевую больницу.

Ехавшие в «Тойоте» молодой человек и девушка остались невредимы. Очевидцы утверждали, что универсалом управлял парень, однако ответственность за столкновение на себя взяла его спутница, которая никогда не получала прав.

Тест на трезвость молодой человек прошел успешно. Сразу после этого автолюбитель перестал отпираться и признал, что за рулем был он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Коммунальное предприятие в Хабаровском крае задолжало работникам более 7 млн рублей
Губернатор Рязанской области подал в отставку
Дмитрий Рогозин отменил визит в Иран
ОДК анонсировала первый полет истребителя Т-50
Россия начала производство ЗРС С-400 для Китая
Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
В школах установят глушилки мобильной связи
Япония выразила протест из-за названий пяти Курильских островов
Спорт
Эмери vs «Барса»: судные дни экс-спартаковца Главный клубный турнир Европы стартует матчем, собравшим одних из лучших нападающих континента и обещающим зрелище и голы
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее» Представители кинотеатров региона объясняют это тем, что фильм «не укладывается в сознании осетинского народа»
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
В Петербурге продавали квартиры в несуществующем поселке
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь