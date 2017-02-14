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09:09 (мск), источник: Крым Press

Группа наркоторговцев в Симферополе «толкала» товар через Интернет

Группа наркоторговцев в Симферополе в своей работе использовала немудрёную схему: размещали рекламу «товара» в сети Интернет — находили покупателей — наркотики передавали, делая тайники в разных районах крымской столицы.

При закладке одного из них и были задержаны двое участников группировки. Оба — симферопольцы. В ходе личного досмотра у каждого из них были обнаружены большие объемы порошкообразного вещества, расфасованного в десятки полиэтиленовых пакетов для мелкооптового и розничного сбыта.

Экспертиза показала, что изъятая смесь является производным от высокотоксичного синтетического наркотика «N-метилэфедрон», который относится к так называемым «солям». По месту жительства основного организатора преступного промысла полицейские обнаружили еще 210 полимерных пакетов с «солями». Общая масса изъятого составила более 280 граммов. Объем наркотика, не попавшего на улицы и во дворы крымской столицы, может составлять несколько тысяч средне-разовых доз, — сообщили в пресс-службе МВД России в РК.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 ст. 228.1 УК РФ — «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт».

Сейчас правоохранители устанавливают, насколько многочисленна была группа наркоторговцев в Симферополе. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установления всех членов группы. Определяется круг общения и криминальных интересов его участников. Кроме того, сотрудники органов внутренних дел проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

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